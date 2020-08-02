محافظ النجف يوجه بمحاسبة منتسبي السيطرات الخارجية المتهاونين بعملهم

2020/08/02 | 15:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الاحد، قائد شرطة المحافظة بمحاسبة ضباط ومنتسبي السيطرات الخارجية المتهاونين في اداء عملهم.وقال الياسري في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “الياسري وجه قائد شرطة المحافظة بمحاسبة بعض ضباط ومنتسبي السيطرات الخارجية المتهاونين في اداء عملهم”.واضاف الياسري، إن “الجهود التي بذلها منتسبي السيطرات في الفترة الماضية يجب …

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