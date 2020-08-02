كربلاء تغلق سيطراتها الرئيسية حتى الثالث عشر من محرم

2020/08/02 | 15:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلن رئيس خلية الازمة لمكافحة فيروس كورونا في كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الاحد ، إن “الخلية قررت الاستمرار بغلق نقاط التفتيش ( السيطرات ) الخارجية للمحافظات المجاورة لغاية الثالث عشر من شهر محرم الحرام .وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء […]

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