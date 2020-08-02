100 عام على الصراع الصهيو-فلسطيني وما نزال نجهل قواعده

2020/08/02 | 15:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسعد العزوني… رغم مرور 100 عام على الصراع الصهيو-فلسطيني في فلسطين،ورغم انفضاح أمر الذين دعموا الحركة الصهيونية في الإقليم،وتطورات القضية بعد اتفاقيات أوسلو،وتداعيات صفقة القرن السعودية ،إلا أن هناك من لا يزال يجهل أسس وقواعد هذا الصراع،إما لجهل مفرط أو لأسرلة بدأنا نشهدها منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد وإتفاقيات أوسلو ومعاهدة وادي عربة،أو بسبب مماحكة […]

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