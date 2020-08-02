صالح يؤكد على ضرورة تركيز الاهتمام على تطوير قدرات القوات الأمنية

2020/08/02 | 15:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، على ضرورة تركيز الاهتمام على تطوير قدرات القوات الأمنية من نواحي التسليح والتدريب والتجهيز لمواجهة تنظيم داعش وبما يحفظ أمن واستقرار البلاد.وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل ،اليوم الأحد في مدينة السليمانية، وزير الدفاع جمعة عناد”.

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