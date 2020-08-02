الرصافة تسجل اعلى معدلات شفاء منذ ظهور جائحة كورونا

2020/08/02 | 15:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الرصافة في بغداد، اليوم الاحد، عن تسجيل اعلى معدلات شفاء منذ ظهور جائحة كورونا بـ 617 حالة.وقالت الدائرة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “الدائرة حققت اعلى معدلات شفاء بالرصافة منذ ظهور الجائحة باكتساب 617 حالة الشفاء من الفيروس اليوم بنسبة 78,9%”.واوضحت أن “حالت الشفاء توزعت بواقع 123 حالة …

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