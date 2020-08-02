ائتلاف دولة القانون يؤكد دعمه لإجراء انتخابات مبكرة

2020/08/02 | 16:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن الائتلاف كاطع الركابي، أهمية اجراء انتخابات مبكرة في العراق من أجل التخلص من الكثير من الامور السلبية التي رافقت تشكيل الحكومات السابقة ومنها المحاصصة، مشيرا الى وجود متطلبات يجب توفرها لتكون الانتخابات صالحة وهي المفوضية وسبل ان تكون مهيأة بشكل صحيح من ناحية التنظيم لوضعها الداخلي من ناحية الدعم اللوجسيتي والتدريبات في فروعها المركزية والمحافظات بالإضافة الى ضرورة تأمين الأموال اللازمة للانتخابات خاصة وان البلاد تعاني حالياً من ضائقة مالية خانقة.

واشار الركابي الى أن اهمية اكتمال قانون الانتخابات العراقي في ظل وجود جدل حتى الان لم يحسم حيال الدوائر الانتخابية.

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