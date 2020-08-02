علامات طبيعية دالة على مرحلة الشيخوخة

2020/08/02 | 16:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد فقدان الرؤية الجزئية او ظهور التجاعيد والشعر الابيض من العلامات الدالة على مرحلة التقدم بالعمر، إلا أن هناك 5 أعراض طبيعية تدل على دخولك مرحلة الشيخوخة.

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