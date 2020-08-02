صالح يؤكد ضرورة تركيز الاهتمام على تطوير قدرات القوات الأمنية من نواحي التسليح والتدريب

2020/08/02 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، في مدينة السليمانية، مع وزير الدفاع جمعة عناد، تطوير قدرات القوات الأمنية من نواحي التسليح والتدريب.

وذكر مكتب رئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الرئيس صالح، أكد خلال اللقاء، ضرورة تركيز الاهتمام على تطوير قدرات القوات الأمنية من نواحي التسليح والتدريب والتجهيز لمواجهة تنظيم داعش وبما يحفظ أمن واستقرار البلاد".

وأضاف، أن "رئيس الجمهورية، أشاد بالإنجازات التي تحققت مؤخراً في مختلف قواطع العمليات، مثنياً على الدور الذي تؤديه مختلف صنوف الجيش في مقارعة الإرهاب وإصرارهم على دحر فلوله أينما وجدت".

وبدوره ثمّن وزير الدفاع الدعم المتواصل من رئيس الجمهورية في مجال تطوير الجيش العراقي بكافة صنوفه، مستعرضاً خطط الوزارة للارتقاء بجهوزية القوات المسلحة.

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