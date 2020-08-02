مايكروسوفت تتفاوض لشراء تيك توك

2020/08/02 | 16:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصدر أن شركة مايكروسوفت تجري مفاوضات لشراء تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس عملاق الإنترنت الصيني.

وقالت الصحيفة إن قناة فوكس بيزنس الأمريكية كانت أول من كشف النقاب عن المفاوضات بين مايكروسوفت و تيك توك يوم الجمعة.

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