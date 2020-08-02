2020/08/02 | 16:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد في مدينة السليمانية، وزير الدفاع جمعة عناد.

وأكد الرئيس صالح خلال اللقاء، ضرورة تركيز الاهتمام على تطوير قدرات القوات الأمنية من نواحي التسليح والتدريب والتجهيز لمواجهة تنظيم "داعش" وبما يحفظ أمن واستقرار البلاد.

وأشاد رئيس الجمهورية بالإنجازات التي تحققت مؤخراً في مختلف قواطع العمليات، مثنياً على الدور الذي تؤديه مختلف صنوف الجيش في مقارعة الإرهاب وإصرارهم على دحر فلوله أينما وجدت.

بدوره ثمّن وزير الدفاع الدعم المتواصل لرئيس الجمهورية في مجال تطوير الجيش العراقي بجميع صنوفه، مستعرضاً خطط الوزارة للارتقاء بجهوزية القوات المسلحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تطوير قدرات القوات الأمنية) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تطوير قدرات القوات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).