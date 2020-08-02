سلطة الطيران المدني توضح أسباب إيقاف الرحلات إلى تركيا

2020/08/02 | 16:12 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

اصدرت سلطة الطيران المدني، توضيحا بشأن إيقاف الرحلات الى تركيا.

وذكر بيان لسلطة الطيران في بيان لها، اليوم الاحد، ان "سلطة الطيران المدني التركي علقت رحلاتها من وإلى العراق بتوصيات من وزارة الصحة التركية لغاية الأول من شهر أيلول المقبل".

واوضح البيان ان "ما يخص إجراءات السفر للمواطنين العراقيين لغرض عودتهم من تركيا ستتم عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين".

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