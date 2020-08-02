العامري: نرحب بإجراء الانتخابات المبكرة

2020/08/02 | 16:12 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

رحب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، باجراء الانتخابات المبكرة.

وقال العامري في بيان له، اليوم الاحد: "نرحبُ بإجراء الانتخابات المبكرة".

واضاف "نعتقدُ أن الوقتَ الأفضل لها هو بداية شهر نيسان المقبل من العام 2021".

يذكر ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد حدد السادس من حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

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