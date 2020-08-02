نائب: الكاظمي لم يؤدي المهمة التي كلف من اجلها

2020/08/02 | 16:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الغانمي، الاحد، بان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يحقق المهمة التي جاء من اجلها بأجراء الانتخابات المبكرة، مبينا ان حادثة الاعتداء على متظاهرين التحرير ستكون شرارة لانطلاقها مجددا.وقال الغانمي لـ/المعلومة/ انه “مع انطلاق التظاهرات وسعي البرلمان لتحقيق مطالبهم هو اجراء انتخابات مبكرة وهو الهدف من مجي […]

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