الجيش اللبناني يرصد خروقات جوية من إسرائيل

2020/08/02 | 16:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاحد، عن رصد سلسلة خروقات لمجال البلاد الجوي من قبل القوات الإسرائيلية خلال آخر 24 ساعة.وأكدت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته اليوم الأحد رصد 17 خرقا جويا من قبل إسرائيل ما بين الساعة 01:25 من فجر يوم أمس وحتى الساعة الـ00.40 من فجر اليوم، مشيرة إلى أن …

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