نائب يدعو النزاهة للإسراع بكشف مصير اللجان التحقيقية في قضية “اونا اويل”

2020/08/02 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

دعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، جمال المحمداوي، هيأة النزاهة إلى الإسراع في كشفِ مصير التحقيقات في قضية "اونا أويل"، لاسيما بعدما قضت محكمة في لندن بسجن مدير سابق للشركة ثلاث سنوات.

وقال المحمداوي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "منذ أكثر من (4) سنوات وهيأة النزاهة تعلن عن استمرارها بالتحقيق بتورط عدد من المسؤولين العراقيين بما يعرف بقضية اونا أويل لكنها إلى الآن لم تعلن عن نتائج إيجابية في الكشف عن المتورطين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

واضاف المحمداوي، أن "التحقيقات في المحاكم البريطانية في لندن تصدر أحكام على متورطين اجانب في تقديم الرشاوي تتعلق بكبار المسؤولين في وزارة النفط العراقية، ولكن إلى الآن لم تكشف هيأة النزاهة عن مصير التحقيقات وهل وصلت إلى مراحل الحسم".

وأشار عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، إلى "ضرورة الاسراع في إنجاز التحقيقات والتحلي بالشجاعة اللازمة لتنفيذ عملها للقضاء على آفة الفساد وارجاع أموال العراق المسلوبة وإحالة المتورطين إلى المحاكم المختصة".

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