رئيس الجمهورية يدعو الى محاسبة المقصرين والمتسببين بدخول داعش للعراق

2020/08/02 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، الى محاسبة المقصرين والمتسببين بسقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش.

وقال صالح في الذكرى السادسة للإبادة الجماعية الايزيدية ان "محاسبة المقصرين والمتسببين بسقوط مدينة الموصل بيد داعش تمثل اهمية لتلافي وقوع الكارثة مرة اخرى".

وطالب صالح "بتوثيق جرائم تنظيم داعش وفتح المقابر الجماعية، خصوصا ما تعرض له الايزيديين على يد التنظيم الارهابي".

وقال الرئيس "ان معالجة اسباب التظرف تمثل ايضا اهمية كبيرة تقع على عاتق دول العالم".

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