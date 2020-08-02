2020/08/02 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على خمسة متهمين بترويج وتعاطي المخدرات في العاصمة بغداد.

وذكرت مديرية الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "مفارز المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ومن خلال التجوال في قاطع المسؤولية ومقاطعة المعلومات الاستخبارية، القت القبض على خمسة متهمين من مروجي ومتعاطي المخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".

واضاف البيان، ان "المتهمين الخمسة مطلوبين وفق احكام المادة 28 مخدرات، ضبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة والحبوب ومواد مختلفة تستخدم للتعاطي وبندقية كلاشنكوف، وهم من الأشخاص المهمين في تجارة المخدرات".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، اليوم الأحد، عن مصير قوات حفظ القانون في حال الغائها أو إعادة النظر في تشكيلها بعد تزايد ممارساتها الخاطئة ضد المواطنين.

وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوات ح

بغداد اليوم-بغداد

قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، اليوم الأحد، بأن هناك اشكالات على بعض التغييرات التي طرأت على وزارتي الداخلية والدفاع.

وذكر الركابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "التغييرات الأمنية الاخيرة التي طرأت

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات في وكالة الاستخبارات، الأحد (02 آب 2020)، إلقاء القبض على خمسة متهمين من مروجي ومتعاطي المخدرات في بغداد، والإطاحة بعصابة تنقل المواد الغذائية لعوائل داعش في ديالى، بعمليتين منفصلتين.





وذكر إع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القبض على 5 متهمين بترويج وتعاطي المخدرات في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القبض على 5 متهمين بترويج وتعاطي المخدرات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).