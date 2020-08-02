العراق.. المرجع الخالصي يفتي بـ

2020/08/02 | 16:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفتى المرجع الديني العراقي الشيخ محمد مهدي الخالصي، اليوم الأحد، بمقاطعة الانتخابات المبكرة التي حدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي السادس من حزيران...

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