2020/08/02 | 16:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، مع السفير الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف تطوير العلاقات بين البلدين في مجال الأمن....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وروسيا يبحثان تطوير العلاقات في مجال الأمن ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وروسيا يبحثان تطوير العلاقات في مجال الأمن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).