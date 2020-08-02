البنك الدولي يكشف عن اربع بلدان الأكثر حرقا للغاز بالعالم من بينها العراق

2020/08/02 | 16:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اجمل البنك الدولي اربع بلدان الأكثر حرقا للغاز من بينها العراق، مبينة ان هذه البلدان تحرق ما نسبته 45% من الغاز المحروق عالميا.وقال البنك في تقرير له وتابهتع (المستقلة) اليوم الاحد ان “البلدان الأربع الأولى التي ما زالت تحرق الغاز هي روسيا، والعراق، والولايات المتحدة، وإيران، مبينة انها تمثل 45% من جميع عمليات […]

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