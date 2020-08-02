الانبار بانتظار وصول جهازين من ايطاليا لتشغيل محطة كهرباء عكاز الغازية

2020/08/02 | 16:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الاحد، بان الجهات المعنية المشرفة على اعادة اعمار وتأهيل محطة عكاز الغازية بانتظار وصول جهازين من ايطاليا لتشغيل محطة عكاز الغازية غربي الانبار .وقال المحلاوي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” الجهات المعنية المشرفة على اعادة تشغيل محطة عكاز الغازية بقضاء القائم […]

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