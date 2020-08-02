تركيا تعلق رحلاتها الجوية من وإلى العراق

2020/08/02 | 16:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قررت سلطة الطيران المدني التركي تعليق الرحلات الجوية من وإلى العراق حتى شهر أيلول القادم، بتوصيات من وزارة الصحة التركية.وقالت سلطة الطيران المدني العراقي في تنويه تلقته (المستقلة) اليوم الاحد إنها “تود أن تبين للمسافرين بأن سلطة الطيران المدني التركي علقت رحلاتها من وإلى العراق بتوصيات من وزارة الصحة التركية لغاية الأول من […]

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