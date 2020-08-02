هادي العامري يقترح موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة

2020/08/02 | 17:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اقترح رئيس تحالف الفتح هادي العامري موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة.وقال العامري في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد “نرحبُ بإجراء الانتخابات المبكرة ، ونعتقدُ أن الوقتَ الأفضل لها هو بداية شهر نيسان المقبل من العام 2021”.وكان الكاظمي قال يوم الجمعة إن هدف حكومته “الإعداد للانتخابات المبكرة وحل المشاكل الاقتصادية والصحية التي […]

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