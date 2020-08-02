صالح يدعو الى محاسبة من تسبب في دخول واحتلال داعش للمدن والقرى

2020/08/02 | 17:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، على أهميةَ محاسبة المقصرين والمتسببين في دخول واحتلال داعش لمدنِنا وقرانا، مشيرا الى انه من المعيب فعلاً القصورُ والتقاعسُ الخطير في تلبيةِ متطلباتِ أهلِنا في سنجار.وقال صالح خلال كلمة في الذكرى السادسة للإبادة الجماعية الازيدية، وتابعتها “تقدم”نستعيد ذكرى المأساةِ الإنسانية التي تعرّضَ لها الإيزيديون في مثلِ هذا …

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