2020/08/02 | 17:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاحد، عن توجيهات جديدة صدرت للمسافرين الى مطار طهران.وقالت الخطوط الجوية العراقية، في بيان تلقت تقدم” نسخة من، “نود اعلامكم انه تم تبليغنا من قبل السلطات في مطار طهران بانه على جميع المسافرين القادمين الى مطار طهران على متن جميع القوافل يجب ان يكون لديهم فحص PCR يثبت سلامتهم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخطوط الجوية تعلن عن توجيهات جديدة للراغبين بالسفر الى طهران وكالة تقدم الاخبارية.

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