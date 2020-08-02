القوات العراقية تحدد العلاقة مع التحالف الدولي بثلاث اساسيات

2020/08/02 | 17:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… حدد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية ثلاث “أساسيات” ترب القوات العراقية مع قوات التحالف الدولي.وقال اللواء يحيى رسول، في تغريدة له على موقع تويتر، إن “العلاقة بين القوات المسلحة العراقية والتحالف الدولي مبنية على ثلاثة أساسيات”.وأوضح رسول أن هذه الاساسيات هي “التدريب، التسليح، التجهيز”، مؤكدا “‏سنواصل العمل المشترك وفق الاستراتيجية […]

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