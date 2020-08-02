برشلونة يضم مهاجم فريق مصري

2020/08/02 | 17:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الصحفي الإسباني دافيد فالديرنياس عن مفاجأة من العيار الثقيل، باتفاق بين نادي برشلونة وبيراميدز المصري، لضم أحد لاعبيه في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.وأوضح الصحفي الإسباني عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن البرازيلي لوكاس ريبامار لاعب بيراميدز والمعار لنادي فاسكو دا غاما، سينضم للنادي الكتالوني في الموسم المقبل.وكتب فالديرنياس: “ريبامار! لاعب فاسكو […]

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