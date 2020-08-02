ديالى تعلن تسجيل 108 حالة اصابة بفيروس كورونا بينها 13 لكوادر صحية

2020/08/02 | 17:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..اكدت دائرة صحة ديالى، الاحد، تسجيل 108 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” دائرة صحة ديالى اجرت خلال الساعات ال24 الماضية فحوصات لـ439 مسحة تبين بان 108 منها موجبة اي مصابة بفيروس كورونا بينها 13 لكوادر صحية مختلفة […]

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