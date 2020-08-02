الأسبوع الجاري..ستة احداث “مختلفة” تنتظرها الأسواق العالمية بعد عودة الأداء الاقتصادي لبعض الدول

2020/08/02 | 17:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة بعد إعلان عدد من الدول حول العالم في الأسبوع الماضي أدائها الاقتصادي خلال الربع الثاني من هذا العام، تتجه الأنظار لمجموعة مختلفة من القضايا.ويركز المستثمرون في الأسبوع الجاري على بيانات النشاط الاقتصادي (أداء القطاع الصناعي والخدمي) وحديث مسؤولي الفيدرالي واجتماع بنك إنجلترا وتقرير الوظائف الأمريكي.النشاط الاقتصادي من المقرر أن […]

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