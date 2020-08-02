تواقيع نيابية لاستئناف جلسات البرلمان

2020/08/02 | 17:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، عن جمع تواقيع لاستئناف جلسات مجلس النواب.

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