رونالدو يتخذ قراراً حاسماً حول مستقبله مع يوفنتوس

2020/08/02 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

اتخذ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، قراراً حاسماً حول مستقبله مع السيدة العجوز في الفترة المقبلة.

وتحدثت بعض الصحف الإيطالية، عن إمكانية رحيل رونالدو عن اليوفي في نهاية الموسم الجاري.

ونشر رونالدو عبر حسابه بموقع إنستجرام صورة له بلقب الدوري الإيطالي وعلق:" سعيد بتحقيق آخر لقبين، من 9 تتويجات متتالية بالدوري الإيطالي ليوفنتوس".

وأضاف:" يبدو الأمر سهلا، لكنه ليس كذلك، عاما بعد عام بالموهبة والتفاني والعمل الجاد، يمكنك تحقيق أهدافك، وأن تكون أفضل من ذي قبل ودعنا نذهب للتتويج الثالث".

ويأتي ذلك في ظل استعداد اليوفي لمواجهة ليون الفرنسي يوم الجمعة المقبل، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا على ملعب يوفنتوس آرينا.

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