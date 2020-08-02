مسؤول ايراني: يجب تحسين التوازن التجاري مع افغانستان والعراق

2020/08/02 | 17:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مساعد وزير الخارجية في شؤون الدبلوماسية الاقتصادية غلام رضا انصاري إن تحقيق النجاح في تصدير السلع الى افغانستان والعراق رهن بتحسين التوازن التجار...

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