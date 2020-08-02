2020/08/02 | 17:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… دعا عضو في لجنة النفط والطاقة في البرلمان هيئة النزاهة للإسراع في كشفِ مصير التحقيقات في قضية “اونا أويل”، سيما بعدما قضت محكمة في لندن بسجن مدير سابق لشركة أونا أويل ثلاث سنوات.وقال النائب جمال المحمداوي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد إنه “منذ أكثر من (٤) سنوات وهيئة النزاهة تعلن عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة : تدعو النزاهة للإسراع بقضية “اونا أويل” المتورط فيها مسؤولين عراقيين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة : تدعو النزاهة للإسراع بقضية “اونا أويل” المتورط فيها مسؤولين عراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).