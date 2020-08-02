كورونا يحصد المزيد .. 63 حالة وفاة جديدة و2447 إصابة إضافية في العراق

2020/08/02 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة أرقاما قياسية جديدة بفيروس كورونا مستمرة بثباتها على معدل ألفي في الإصابات دون انخفاض يذكر.

ووفقا للموقف الوبائي الصادر من وزارة الصحة فأن المختبرات سجلت إصابة ألفين وأربعمائة وسبعة وأربعين شخصا بالفيروس خلال الساعات الماضية يقابلها شفاء ألفين وستمائة وأحد عشر حالة، وهذه المرة الثانية التي تتخطى حالات الشفاء اعداد الإصابات.

وفيما يخص الوفيات الناجمة عن الفيروس، فقد سجلت الوزارة وفاة ثلاثة وستين شخصا في عموم محافظات العراق.

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