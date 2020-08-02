2020/08/02 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه محافظ النجف لؤي الياسري، بمحاسبة ضباط ومنتسبي السيطرات الخارجية المتهاونين في اداء عملهم.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ النجف في بيان إن الياسري وجه قائد شرطة المحافظة بمحاسبة بعض ضباط ومنتسبي السيطرات الخارجية المتهاونين في اداء عملهم.

واكد بيان الياسري ان الجهود التي بذلها منتسبي السيطرات في الفترة الماضية يجب ألا تذهب سدى بسبب عدم تطبيق البعض من الضباط والمنتسبين لعملهم بصورة صحيحة وتطبيقهم قرارات خلية الازمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف يوجه بمحاسبة ضباط ومنتسبي السيطرات الخارجية المتهاونين في اداء عملهم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ النجف يوجه بمحاسبة ضباط ومنتسبي السيطرات الخارجية المتهاونين في اداء عملهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).