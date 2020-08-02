وزير الداخلية الهندي يصاب بفيروس كورونا وينقل للمستشفى

2020/08/02 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الداخلية الهندي أميت شاه يوم الأحد إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا وإنه نُقل إلى المستشفى.

ويتولى أميت شاه، وهو مساعد مقرب لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وأحد أقوى السياسيين نفوذا في البلاد، وزارة سيادية كانت في صدارة مهام التعامل مع تفشي فيروس كورونا في الهند.

وقال شاه في تغريدة على تويتر ”أطلب منكم يا من تواصلتم معي في الأيام القليلة الماضية أن تعزلوا أنفسكم وتخضعوا للفحص“.

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