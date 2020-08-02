بالصور.. مكان ترفيهي في كركوك يتحول الى “مقبرة ذكريات” من شدة الاهمال وفراق الاهالي له

2020/08/02 | 17:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تداولت مواقع التواصل في العراق وبحسرة كبيرة عدد من الصورة العائدة لاحد الأماكن الترفيهية في احدى المحافظات الى “مقبرة ذكريات”، بعد الإهمال الكبير الذي طاله ومستمر لغاية هذه الأيام، فضلا عن فراق الأهالي له.ونشر مدونون صور لمدينة العاب الرحاب بمحافظة كركوك، وسط تعبيرات عن الحزن لتحولها الى مدينة اشباح مهجورة.[…]

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