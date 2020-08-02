التعليم تطلق استمارة إلكترونية لمعالجة نقص الإقامة في معادلة شهادات الدارسين خارج العراق

2020/08/02 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

اطلقت وزارة التعليم العالي، اليوم الاحد، استمارة إلكترونية لمعالجة نقص الإقامة في معادلة شهادات الدارسين خارج العراق.

ودعت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، "الطلبة الذين أكملوا دراستهم خارج العراق ولديهم نقص في مدة الإقامة الى ملء الاستمارة الالكترونية بالمعلومات عبر الرابط (https://forms.gle/LUQRzbUGJLHwDurS6 ) من أجل استكمال اجراءات معادلة شهادتهم".

واضافت، ان الموافقة تمت على ترويج واستكمال معادلة شهادات الطلبة المشمولين بالمعالجة على وفق الآتي :

-الأسباب القاهرة.

- تخويل دائرة البعثات والعلاقات الثقافية باستكمال اجراءات المعادلة للطلبة الذين لديهم نقص في مدة الإقامة (10) أيام فما دون.

- اذا كانت المدة تزيد عن (10) أيام الى شهر ولا يتوفر سبب قاهر فعندئذ يتم عرض الحالات على المجلس الاستشاري لدراستها والبت في كل حالة بحالتها.

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