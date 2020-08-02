الامن الوطني : القبض على شخص بحوزته 1183 شريحة هاتف غير مسجلة

2020/08/02 | 17:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن الأمن الوطني العراقي القبض على شخص بحوزته 1183 شريحة هاتف غير مسجلة جنوب محافظة صلاح الدين.وقال الامن في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد إن ” قوة من جهاز الأمن الوطني في جنوب محافظة صلاح الدين تمكنت من القاء القبض وفق اوامر قضائية على شخص يتاجر بشرائح الهاتف بصورة غير رسمية وبأعداد […]

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