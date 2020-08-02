العنف بين الشباب في العراق - جواد الديوان

2020/08/02 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_الديوان يقال ان الرئيس الامريكي ترومان طلب من اطباء النفس تعريفا للصحة العقلية mental health وفي 1999 تم التعريف بانها الاداء الناجح للوظائف العقلية تؤدي الى نشاطات منتجة وعلاقات كاملة مع الناس وقابلية للتاقلم مع المتغيرات والتغلب على الشدائد.



وفي 2004 قدمت منظمة الصحة العالمية تعريفا لها في ادراك الانسان لقدراته على التعامل مع ضغوط الحياة الاعتيادية، وكذلك تمكنه من العمل بشكل منتج ومثمر وقادر على المساهم ......





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