الحشد الشعبي يكشف عن تفكيك شبكة ارهابية متخصصة بنصب العبوات الناسفة في ديالى

2020/08/02 | 17:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف الحشد الشعبي، الاحد، عن تفكيك شبكة ارهابية متخصصة بنصب العبوات الناسفة في ديالى.وقال الناطق الاعلامي باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوة امنية من الاستخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى بقيادة العميد علي السوداني من الاطاحة بشبكة خطيرة جدا تتالف من 4 عناصر متخصصة بنصب العبوات […]

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