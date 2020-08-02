كربلاء.. مواطنون يشكون تأخر ظهور نتائج فحوصات كورونا الى 9 ايام

2020/08/02 | 17:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..شكا عدد من المواطنين في كربلاء تأخر ظهور نتائح فحوصاتهم المختبرية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا الى 9 ايام.وقال عدد من المواطنين لـ/المعلومة/، ان “نتائج الفحوصات المختبرية الخاصة بفيروس كورونا بدأت تتأخر لعدة ايام تصل في بعض الاحيان الى 9 ايام، ويكون بعدها المشتبه به قد لامس الكثير من الناس بينما لم […]

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