وفاة رجل الدراما الاول في العراق بعد صراع مع المرض

2020/08/02 | 17:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… نعى تجمع “فنانو العراق” الكاتب المسرحي العراقي و”رجل الدراما الاول في العراق” عادل كاظم، الذي وافته المنية هذا اليوم اثر صراع طويل مع المرض عن 81 عاماً.لد عادل كاظم في بغداد عام 1939 وتخرج في اكاديمية الفنون الجميلة سنة 1969 بدأ كاظم مع مسرحية «الطحلب» في العام 1962 وثمَّ «الكاع» التي كانت أولى […]

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