عملة “بيتكوين” تقفز لأعلى مستوى منذ آب 2019

2020/08/02 | 18:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… ارتفع سعر العملة الإلكترونية المشفرة “بيتكوين” وفقاً بيانات التداول، اليوم الأحد، إلى أعلى مستوى منذ آب 2019 ليصل إلى 12 ألف دولار، وسط انتعاش تدريجي في الاقتصاد العالمي.والبيتكوين هي اشهر العملات الرقمية اللامركزية، ظهرت في تشرين الاول عام 2008 وأصبحت نظام دفع مستخدم ومعتمد لكثير من الجهات في وقتنا الحالي.ووفقا لبوابة “كوين […]

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