هواتف آيفون ستساعدك اذا أوقفتك الشرطة

في حال كنت تخشى من حدوث أمر سيء عندما توقفك الشرطة أثناء القيادة، يمكنك أن تستفيد من هواتف آيفون عبر ميزة خاصة من تطبيق الإختصارات Shortcuts والمساعدة الصوتية سيري.

هواتف آيفون تساعدك اذا أوقفتك الشرطة

يعمل الإختصار تلقائياً فور نطق عبارة “Hey Siri, I’m getting pulled over”، ووظيفته تسجيل حديثك وتفاعلك مع ضباط الشرطة، وذلك بغرض استخدامه لاحقاً كدليل في حال حدوث أي أمر غير قانوني من طرف الشرطي.

فور نطق جملة “Hey Siri, I’m getting pulled over”، سيعمل الاختصار على تأدية 18 حركة مختلفة، ما يبدأ مع بدء التسجيل بواسطة الكاميرا الأمامية مع خفض مستوى سطوع الشاشة إلى 0، الى جانب وقف تشغيل أي موسيقى أو أصوات خلفية، إضافة لوقف تشغيل خاصية منع الازعاج وإرسال موقع مستخدم الهاتف مع تسجيل الفيديو إلى جهة اتصال الطوارئ المختارة من قبل المستخدم والتي يثق بها.

إضافة لذلك، يقوم الاختصار فوراً بحفظ التسجيل في الخدمة السحابية المفضلة لديك، سواء كان ذلك iCloud أو Dropbox، ما يجعل مسح الفيديو من هاتفك بعدها بلا فائدة.

كيف تفعّل هذه الخاصية؟

ولتفعيل كل ذلك، يجب أولاً أن تقوم بتحميل تطبيق Shortcuts من متجر تطبيقات آبل، حيث أنه يدعم كافة هواتف آيفون بداية من نظام iOS 12، ثم قم بعد ذلك بتحميل اختصار I’m Getting Pulled Over، وبعدها اذهب إلى الإعدادات Settings ثم اضغط على الاختصارات Shortcuts وقم بالسماح بتشغيل الاختصارات غير الموثوقة Allow Untrusted Shortcuts.

بعد ذلك انتقل إلى تطبيق الاختصارات Shortcuts واذهب إلى الاستوديو Gallery ومرر للأسفل حتى ترى اختصار I’m Getting Pulled Over ثم اضغط على Add Untrusted Shortcut، ثم قم بعدها باختيار جهة الاتصال الخاصة بك لأغراض الطوارئ واضغط على تم أو Done.

