2020/08/02 | 18:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب محمد البلداوي، اليوم الاحد، عن جمع تواقيع لاستئناف عقد جلسات مجلس النواب.وقال البلداوي في تصريح صحفي اطلعت عليه “تقدم”، إن “مجلس النواب لم يحدد موعدا لاستئناف جلساته”، مشيرا الى “جمع تواقيع 83 نائبا لاستئناف الجلسات بغية إكمال قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية، فضلا عن تعديل فقرة 3 من قانون المحكمة الاتحادية وإتمام هيكلية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جمع تواقيع لاستئناف عقد جلسات البرلمان وكالة تقدم الاخبارية.

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