قائد جهاز مكافحة الإرهاب: عمليات كبرى لملاحقة بقايا داعش

2020/08/02 | 18:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي عن إلقاء القبض على بعض خلايا عصابات داعش خلال اليومين الماضيين، فيما أشار إلى عمليات كبرى في الأيام المقبلة.

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