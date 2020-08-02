موريتانيا تحصل على منحه قيمتها 70 مليون دولار من البنك الدولي للتصدي لوباء كورونا

2020/08/02 | 18:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..صادق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على منحة بقيمة 70 مليون دولار لموريتانيا، موجهة للتصدي لوباء “كوفيد-19”.وقال مسؤول فرع موريتانيا في البنك الدولي، جان كلود تشاتشوانغ، في رسالة إلى وزارة الاقتصاد والصناعة الموريتانية، إن هذه المنحة تأتي في إطار برنامج الدعم المالي المخصص للمساعدة على التصدي لوباء كورونا “كوفيد- 19”.[…]

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