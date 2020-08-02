السكيني: تعطيل البرلمان غير مبرر له اطلاقا والحلبوسي من يتحمل ذلك

2020/08/02 | 18:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومـة / بغداد ..اكد النائب عن سائرون رامي السكيني , الاحد , ان تعطيل الجلسات البرلمانية من قبل بعض القوى السياسية بذريعة جائحة كورونا هي حجج لا مبرر لها , محملا رئاسة البمجلس ورئيسه الحلبوسي سبب ذلك التعطيل .وقال السكيني في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” بعض القوى السياسية تتخذ […]

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