غرفة التجارة تدعو أصحاب المطاعم في بغداد بتسجيل الأسماء ضمن قاعدة البيانات

2020/08/02 | 18:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد دعت غرفة تجارة بغداد، الأحد، اصحاب المطاعم بشأن عدم تسجيل الأسماء التجارية ضمن قاعدة بياناتها.وقالت الغرفة في بيان تلقت / المعلومة / نسخة منه، أن “غرفة تجارة بغداد تدعو أصحاب محلات المطاعم كافة لتسجيل الأسماء التجارية لمحلاتهم ضمن قاعدة بيانات الغرفة في السجل التجاري بصفتها الجهة المسؤولة عن ذلك استنادا لما […]

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